Sturm in Großbritannien beeinträchtigt Reiseverkehr

London: Kurz vor Weihnachten hat ein Sturm die Reisepläne vieler Menschen in Großbritannien durchkreuzt: Am Londoner Flughafen Heathrow mussten laut Betreiber 100 Flüge gestrichen werden. Zuvor hatte wegen des Sturms am Belfast City Airport in Nordirland ein Flugzeug eine Bruchlandung hingelegt - schwer verletzt wurde niemand. Mehrere Fähren zwischen Nordirland und Südschottland fielen aus. Züge in Schottland waren langsamer unterwegs. Der britische Wetterdienst hatte vor heftigen Sturmböen gewarnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2024 01:00 Uhr