Sturm in Großbritannien: 100 Flüge in Heathrow gestrichen

London: Kurz vor Weihnachten hat ein Sturm die Reisepläne vieler Menschen in Großbritannien durchkreuzt. Am Londoner Flughafen Heathrow mussten laut Betreiber 100 Flüge gestrichen werden. Zuvor hatte wegen des Sturms am Belfast City Airport in Nordirland ein Flugzeug eine Bruchlandung hingelegt - schwer verletzt wurde niemand. Mehrere Fähren zwischen Nordirland und Schottland fielen aus. Züge waren langsamer unterwegs. Der britische Wetterdienst hatte vor den heftigen Sturmböen gewarnt.

