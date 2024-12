Studie sieht Grundschüler in Mathe und Naturwissenschaften im Mittelfeld

Berlin: Grundschüler in Deutschland liegen in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften bei einem internationalen Vergleich im Mittelfeld. Das zeigt die Timss-Studie, die alle vier Jahre erhoben wird. Damit haben sich die Leistungen trotz Corona-Pandemie wenig verändert. Weiterhin fehlen aber vielen Viertklässlern die Grundlagen. So können in Mathematik nur 25 Prozent der Grundschüler die einfachsten Aufgaben lösen. Wie bei der Vorgängerstudie schnitten Kinder in Asien deutlich besser ab - etwa in Singapur, Taiwan, Südkorea oder Japan. In Europa lagen Grundschüler aus England, Polen und Litauen weit vorn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 12:00 Uhr