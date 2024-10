Studie: Immer mehr Frauen in deutschen Vorständen

Berlin: Der Frauenanteil in den Vorständen börsennotierter Unternehmen in Deutschland ist weiter angestiegen - der Zuwachs hat sich aber verlangsamt. Das teilte die Allbright Stiftung mit, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen und mehr Diversität einsetzt. Am besten schneiden demnach die Dax-Konzerne ab: Dort ist inzwischen jedes vierte Vorstandsmitglied weiblich. Die Porsche Holding ist demnach das letzte Unternehmen im deutschen Leitindex mit einer rein männlichen Führungsriege. Im Vergleich der westlichen Industrieländer steht Deutschland mit einer Frauenquote von knapp 25 Prozent in Top-Positionen weiter an vorletzter Stelle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 12:45 Uhr