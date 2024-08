Struff und Koepfer scheitern in Runde eins der US Open

New York: Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer haben bei den US Open den Einzug in die zweite Runde verpasst. Der Warsteiner Struff musste sich nach fünf Sätzen dem Serben Laslo Djere geschlagen geben. Der 30-Jährige Koepfer aus Furtwangen verlor in vier Sätzen gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko. Siegreich war stattdessen Alexander Zverev. Er setzte sich in vier Sätzen gegen Maximilian Marterer aus Nürnberg durch. Bei den Damen haben die Deutschen Tatjana Maria und Jule Niemeier die zweite Runde erreicht.

