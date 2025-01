Stromproduktion aus fossilen Energien sinkt in der EU

Brüssel: In der Europäischen Union wird immer weniger Strom aus fossilen Energieträger gewonnen. Das geht aus einem Bericht der Denkfabrik Ember hervor. Kohle, Öl, Gas und Müll machten im vergangenen Jahr nur noch etwa 29 Prozent der Stromerzeugung in der EU aus. Dagegen kommt immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien. Er macht mit 47,5 Prozent knapp die Hälfte aus. Atomkraft hatte 2024 einen Anteil von fast 24 Prozent am Strommix. Als Grund für den Anstieg der Erneuerbaren nennt Ember den Green Deal der EU. Seit 2019 arbeitet die Staatengemeinschaft daran, Emissionen einzusparen und Europa bis 2050 klimaneutral zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 06:00 Uhr