Streik gegen Haushaltspläne in Italien hat begonnen

Rom: In Italien hat ein Streik gegen die Haushaltspläne der rechts-gerichteten Regierung von Ministerpräsidentin Meloni begonnen. Von den Arbeitsniederlegungen ist vor allem der öffentliche Sektor mit seinen vielen Behörden betroffen: Gestreikt wird unter anderem in Schulen, Krankenhäusern, bei der Post und an Mautstellen der Autobahn. Im öffentlichen Nahverkehr soll vier Stunden lang die Arbeit ruhen, ebenso im Flugverkehr. In 43 italienischen Städten haben die Gewerkschaften Kundgebungen geplant, etwa in Rom, Neapel und Venedig. Die Regierung hat in ihrem Haushaltsentwurf für kommendes Jahr erhebliche Sparmaßnahmen eingeplant. Die Gewerkschaften fordern dagegen höhere Löhne und Renten. Außerdem sollte ihrer Ansicht nach mehr Geld für Bildung, Gesundheit und den öffentlichen Dienst insgesamt ausgegeben werden.

