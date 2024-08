Streik beim Ferienflieger Discover ist angelaufen

Frankfurt am Main: Beim Ferienflieger Discover Airlines hat um Mitternacht ein mehrtägiger Streik von Piloten und Kabinenpersonal begonnen. Fluggäste müssen sich deshalb auf Verspätungen und gestrichene Verbindungen einstellen. Das Ausmaß der Arbeitsniederlegung ist aber noch nicht abzusehen. Die Lufthansa-Tochter teilte mit, man arbeite daran, die Auswirkungen für die Passagiere zu gering wie möglich zu halten. Reisende sollten dennoch regelmäßig ihren Flugstatus prüfen und Kontaktdaten in ihrer Buchung hinterlegen. Dauern soll der Arbeitskampf bis Freitag. Laut Discover sind in diesem Zeitraum rund 270 Flüge ab Frankfurt und München geplant. Mit dem Arbeitskampf wollen die Gewerkschaften Gewerkschaften Cockpit und Ufo eigene Tarifverträge für ihre Mitglieder durchsetzen, nachdem die Lufthansa-Tochter einen Abschluss mit Verdi erzielt hatte.

