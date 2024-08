Streik bei Discover Airlines führt nur zu wenigen Flugausfällen

Frankfurt am Main: Der Arbeitskampf von Piloten und Flugbegleitern beim Lufthansa-Ferienflieger Discover hat am ersten Streiktag nur zu wenigen Flugstreichungen geführt. Wie es vom Unternehmen hieß, hat ein großer Teil der geplanten rund 55 Flüge stattgefunden. Der organisatorische Aufwand dafür sei aber eine große Herausforderung gewesen. Am Flughafen Frankfurt am Main fielen demnach zwei Flüge auf der Langstrecke und zwei Hin- und Rückflüge auf der Kurzstrecke aus. Weitere "ein bis zwei" Kurzstrecken wurden demnach von Partner-Airlines übernommen. Am Flughafen München gab es zunächst keine Streichungen. Der Ausstand läuft noch bis Freitagabend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 17:00 Uhr