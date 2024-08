Straubinger Gäuboden-Volksfest geht zu Ende

Straubing: Das Straubinger Gäubodenvolksfest war in diesem Jahr etwas schwächer besucht, als im Jahr davor, vermutlich wegen der großen Hitze. Insgesamt kamen 1,25 Millionen Menschen, wie die Veranstalter mitteilten; Voriges Jahr waren es etwas mehr als 1,3 Millionen. Auch wurde mit rund 700.000 Litern weniger Bier ausgeschenkt, als noch 2023; nämlich 40.000 Liter weniger. Auch an den Imbissbuden und Fahrgeschäften seien die Kunden etwas zurückhaltender gewesen. Die Polizei verzeichnete aber auch weniger Delikte, insbesondere Körperverletzungen. In den vergangenen zwei Jahren hätte sich die Zahl um fast zwei Drittel reduziert. Das nächste Gäubodenvolksfest beginnt am 8. August 2025.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 20:00 Uhr