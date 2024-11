Straftaten gegen Frauen nehmen in allen Bereichen zu

Berlin: Noch nie hat die Polizei so viele Gewalttaten gegen Frauen erfasst wie im vergangenen Jahr. Nach den Daten des Bundeskriminalamts haben die Zahlen dabei in allen Bereichen zugenommen - von Hass im Netz über Sexualdelikte und Menschenhandel bis hin zu häuslicher Gewalt. 360 Frauen haben die Angriffe gegen sie nicht überlebt. Das BKA hat erstmals ein bundesweites Lagebild zu Delikten erstellt, die überwiegend weibliche Personen betreffen. Laut BKA-Vizepräsident Kretschmer zeigen die Zahlen und Fakten, dass Hass und Gewalt gegen Frauen ein zunehmendes gesellschaftliches Problem sind. Bundesfamilienministerin Paus warb vor diesem Hintergrund für einen Gesetzentwurf: Sie will noch vor der Neuwahl mehr Hilfen für Frauen durchsetzen, die Gewalt ausgesetzt sind. Im Parlament hofft sie dabei auf Unterstützung aus der Union. Den Frauen, die geschlagen werden, sei es egal, wer regiere, sagte die Grünen-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 12:00 Uhr