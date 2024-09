Strafmaß im Trump-Prozess wird erst nach Wahl bekannt gegeben

New York: Im Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump wegen Schweigegeldzahlungen wird das Strafmaß erst nach der Wahl im November bekanntgegeben. Das hat der zuständige Richter in New York entschieden. Zur Begründung schrieb er, es solle jeder Anschein vermieden werden, dass das Verfahren die bevorstehende Präsidentschaftswahl beeinflusst. Trump war im Mai schuldig gesprochen worden, vor der Wahl 2016 Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar zu verschleiern. Ihm droht eine Geld- oder Haftstrafe. Die Strafe soll jetzt am 26. November verkündet werden - die Wahl findet am 5. November statt.

