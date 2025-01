Strafmaß gegen Trump in Schweigegeldprozess wird am 10. Januar verkündet

New York: Der designierte US-Präsident Trump muss nun doch noch vor seiner Amtseinführung damit rechnen, dass ein Strafmaß gegen ihn verkündet wird. Der zuständige Richter hat dafür den 10. Januar angesetzt - also 10 Tage vor der Vereidigung Trumps. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor. Darin heißt es auch, dass der Richter nicht dazu tendiere, eine Haftstrafe zu verhängen. In dem Prozess ging es um eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels. Trump soll ihr 130.000 Dollar gezahlt haben, dies aber mit gefälschten Geschäftsdokumenten vertuscht haben. Ende Mai hatten die Geschworenen in New York Trump in 34 Anklagepunkten für schuldig befunden. Das Strafmaß hätte dann eigentlich schon Mitte September bekanntgegeben werden sollen. Unter dem Druck von Trumps Anwälten wurde der Termin aber mehrfach verschoben. Trump selbst bezeichnete die jetzige Ankündigung als "illegitimen politischen Angriff".

