Stoltenberg ruft Nato-Ukraine-Rat zusammen

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat kurzfristig eine Sitzung des Nato-Ukraine-Rats einberufen. Bei dem Treffen heute soll es um die Lage auf dem Schlachtfeld gehen und darum, was die Ukraine aktuell militärisch benötigt. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow wird per Video zugeschaltet. Nach Angaben der Nato hatte sein Land um das Krisentreffen gebeten. Grund seien die schweren russischen Angriffe der vergangenen Tage mit mindestens vier Toten. In der Nacht hat es erneut in vielen ukrainischen Regionen Luftalarm gegeben, betroffen war vor allem der Osten des Landes. In Russland hat derweil in der grenznahen Region Rostow Medienberichten zufolge offenbar ein Öllager gebrannt. Der zuständige Gouverneur erklärte, es seien vier Drohnen abgeschossen worden, zu möglichen Schäden äußerte er sich nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 06:00 Uhr