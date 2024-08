Stoltenberg nennt Offensive der Ukraine in der Region Kursk legitim

Berlin: Nato-Generalsekretär Stoltenberg unterstützt den ukrainischen Vorstoß in der russischen Grenzregion Kursk. In der "Welt am Sonntag" bezeichnete er die Offensive als legitim. Russland führe seit mehr als 900 Tagen einen grundlosen Aggressionskrieg und habe mehrere Angriffe von der Region Kursk aus durchgeführt. Die russischen Soldaten, Panzer und Stützpunkte seien deshalb nach internationalem Recht legitime Ziele. Die Ukraine habe das Recht, sich zu verteidigen. Anfang August hatte die Ukraine ihre Offensive in der Grenzregion begonnen und hat dort nach eigenen Angaben mehrere Ortschaften unter Kontrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 08:00 Uhr