Stoltenberg fordert auf Nato-Gipfel bessere Absprache bei Waffensystemen

Washington: Die Nato will sich künftig bei ihren Waffensystemen besser absprechen. Generalsekretär Stoltenberg hat zum Auftakt des Gipfeltreffens in der US-Hauptstadt gesagt, es gehe nicht an, dass niederländische Standardmunition nicht in deutschen Haubitzen abgefeuert werden könne. Er kündigte eine neue Vereinbarung an, mit der die transatlantische Zusammenarbeit bei der Waffenproduktion verbessert werden soll. Ziel müsse es außerdem sein, die Produktion hochzufahren und die Rüstungsbestände der Nato auszubauen, so Stoltenberg. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass es hier erheblichen Nachholbedarf gebe. Für die Unterstützung im Abwehrkampf gegen die russischen Truppen benötige das westliche Militärbündnis eine starke Rüstungsindustrie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.07.2024 09:15 Uhr