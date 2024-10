Störungen bei der Bahn und S-Bahn in München halten an

München: Rund um die Landeshauptstadt ist auch heute im Bahn und S-Bahnbetrieb mit massiven Beeinträchtigungen zu rechnen. Gestern war es an einem Stellwerk im Stadtteil Pasing zu einer Störung gekommen, nachdem bei Baggerarbeiten versehentlich mehrere Kabel durchtrennt worden waren. Die Bahn teilte in der Nacht auf ihrer Webseite mit, dass die Reparatur an dem Stellwerk vorerst beendet sei. Über den Stand der Arbeiten liegen laut einer Bahn-Sprecherin noch keine neueren Informationen vor. Reisende müssen sich wohl noch bis in die Abendstunden auf Verspätungen und Zugausfälle in Richtung Westen und Süden einstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 08:00 Uhr