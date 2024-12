Stimmung in Unternehmen ist laut ifo-Umfrage weiter schlecht

München: Rund zwei Wochen vor dem Jahreswechsel blicken die Unternehmen in Deutschland mit wenig Optimismus in die Zukunft. Nur knapp 13 Prozent gehen davon aus, dass sich ihre Geschäfte 2025 verbessern, wie aus einer Umfrage des ifo-Instituts hervorgeht. Rund ein Drittel der befragten Firmen erwartet sogar, dass sich die wirtschaftliche Lage im nächsten Jahr weiter verschlechtert. Besonders pessimistisch ist die Stimmung demnach in der Baubranche. Hier glaubt jedes zweite Unternehmen, dass es 2025 weiter bergab geht. Der Leiter der ifo-Studie, Wohlrabe, nannte diese Zahlen bedenklich. Derzeit gebe es in der deutschen Wirtschaft kaum Hinweise auf einen Aufschwung, so der Konjunkturforscher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 12:00 Uhr