Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechtert sich weiter

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September weiter verschlechtert. Bei 85,4 Zählern liegt der Ifo-Geschäftsklimaindex nun, gut einen Punkt niedriger als noch im August. Das Münchner Wirtschaftsforschungs-Institut meldete damit bereits den vierten Rückgang in Folge. Die befragten Firmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch ihre Aussichten für die Zukunft schlechter als zuletzt. Nach den Worten von Ifo-Präsident Fuest gerät die deutsche Wirtschaft immer stärker unter Druck. Zuletzt dümpelte sie am Rande einer Rezession.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 11:00 Uhr