Stimmung der Unternehmen laut Ifo-Institut im Sinkflug

München: Das Ifo-Institut hat die Veröffentlichung des gesunkenen Konjunkturbarometers mit einem Appell an die Politik verbunden. Laut Ifo-Chef Fuest ist die Belastung der Firmen durch Bürokratie trotz gegenteiliger Versprechen weiter gestiegen. Außerdem sind die Unternehmenssteuern demnach im Vergleich zu den anderen sechs führenden westlichen Industriestaaten am höchsten. Wörtlich fügte er hinzu: "Die deutsche Wirtschaft gerät zunehmend in die Krise." Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts ist im zu Ende gehenden Monat zum dritten Mal hintereinander gesunken. Die Firmen beurteilen sowohl ihre aktuelle Situation als auch die Aussichten für die nächste Zeit schlechter als noch im Juli. In der Industrie ist die Stimmung sogar so schlecht wie seit Februar nicht mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 17:00 Uhr