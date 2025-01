Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich zu Jahresbeginn verschlechtert

Nürnberg: Die Stimmung der deutschen Verbraucher ist zum Jahresbeginn gedämpft. Das geht aus der aktuellen Konsumklimastudie des Nürnberger Marktforschers GfK in Zusammenarbeit mit dem "Nürnberg Institut für Marktentscheidungen" hervor. Demnach haben sich im Vergleich zum Dezember sowohl die Erwartungen an die Konjunktur als auch an die eigene Einkommensentwicklung verschlechtert. Die Neigung zu größeren Anschaffungen ging zurück. Außerdem wollen die Menschen mehr Geld zurücklegen. Konsumexperte Bürkl sieht den Grund dafür in der Verunsicherung der Bevölkerung. So gebe es immer wieder Meldungen über Stellenabbau und Produktionsverlagerungen, zudem seien Arbeitslosigkeit und Inflationsrate zuletzt leicht gestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 08:00 Uhr