Stimmenrekorder nach Flugzeugabsturz in Brasilien gefunden

Vinhedo: Nach dem Flugzeugabsturz mit 61 Toten in Brasilien hat die Suche nach der Unglücksursache begonnen. Neben dem Flugdatenschreiber ist auch der Stimmenrekorder gefunden worden. Ob beide Geräte Aufschluss über die Absturzursache geben können, hängt laut brasilianischer Luftwaffe davon ab, wie stark sie beschädigt sind. Die Maschine der Fluggesellschaft VoePass war gestern auf dem Flug von Cascavel nach São Paulo kurz vor dem Ziel in einem Wohngebiet abgestürzt. Daten der Plattform "Flightradar 24" legen nahe, dass das Flugzeug in weniger als einer Minute um fast 4.000 Höhenmeter absackte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 13:00 Uhr