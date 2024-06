Stimmen-Verluste sorgen für Diskussionen in der Ampel

Berlin: Die Verluste der Ampel-Parteien bei der Europawahl sorgen für ein schlechtes Klima in der Koalition. FDP-Vize Kubicki warf den Grünen Bevormundungspolitik vor, von der die Menschen sich abwendeten. In der Stuttgarter Zeitung forderte er SPD und Grüne auf, sich auf seine Partei zuzubewegen. Bei den Grünen sorgt derweil ein Satz von SPD-Generalsekretär Kühnert für Empörung. Der hatte von "Kontaktschande" gesprochen: Die Ablehnung der Koalitionspartner in Teilen der Bevölkerung habe auf die SPD abgefärbt. Grünen-Chefin Lang sagte dazu in den ARD-"Tagesthemen", jeder solle vor der eigenen Haustür anfangen. Der Chef der konservativen Fraktion im Europaparlament, der CSU-Politiker Weber, sagte dem BR, die Unzufriedenheit der Menschen mit der Bundesregierung sei offensichtlich. Deshalb müsse man eine Diskussion über Konsequenzen führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 08:00 Uhr