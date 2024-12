Stillstand der US-Regierung ist abgewendet

Washington: In den USA hat der Kongress den Übergangshaushalt verabschiedet und so einen Stillstand der Regierungsgeschäfte verhindert. Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Schumer, erklärte, es seinen gute Nachrichten, dass sich am Ende der überparteiliche Ansatz durchgesetzt habe. Eigenlich hatten sich beide Parteien bereits vor zwei Wochen geeinigt. Doch der künftige Präsident Trump wollte daran die Bedingung knüpfen, dass die Schuldenobergrenze für zwei Jahre außer Kraft gesetzt wird. Das war wiederum nicht mehrheitsfähig. Insgesamt reicht das Budget bis März. US-Präsident Biden muss noch seine Unterschrift darunter setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 08:30 Uhr