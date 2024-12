Stillstand der US-Regierung ist abgewendet

Washington: Der Shutdown in den USA ist abgewendet. Repräsentantenhaus und Senat haben sich auf einen Übergangshaushalt geeinigt. Jetzt muss US-Präsident Biden das Gesetz noch unterschreiben. Der künftige Präsident Trump hatte den neuen Haushalt an die Bedingung geknüpft, die Schuldenobergrenze für mindestens zwei Jahre auszusetzen. Eine große Mehrheit der Abgeordneten, unter ihnen einige Republikaner, hatten aber dagegen gestimmt. Ohne Einigung hätte es eine Haushaltssperre in den USA gegeben, die hunderttausende Staatsbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt und auch das öffentliche Leben in den USA eingeschränkt hätte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 07:00 Uhr