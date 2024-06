Stiko empfiehlt Impfung von Säuglingen gegen RS-Virus

Berlin: Die Ständige Impfkommission empfiehlt, alle Neugeborenen und Säuglinge in Deutschland gegen das RS-Virus zu immunisieren. Für sie ist eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus besonders gefährlich und kann zu schweren Atemwegserkrankungen führen. Nach Angaben von Stiko-Mitglied Tabatabai muss jedes vierte Kind mit einer RSV-Infektion während des ersten Lebensjahres medizinisch behandelt werden. Die Stiko-Empfehlung sieht eine Impfung mit einem neuen Antikörper in der ersten RSV-Saison nach der Geburt vor. Das Virus verbreitet sich vor allem in den Wintermonaten. Eine Empfehlung zur Impfung von Senioren wird noch geprüft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2024 14:45 Uhr