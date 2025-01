Stichwahl um Präsidentenamt findet in Kroatien statt

Zagreb: In Kroatien wird heute in der Stichwahl über den künftigen Präsidenten des Landes entschieden. Dabei treten Amtsinhaber Milanovic und sein konservativer Herausforderer Primorac gegeneinander an. Milanovic hat seine Wiederwahl im ersten Durchgang nur knapp verpasst, in der Stichwahl reicht eine einfache Mehrheit für den Sieg. - Der Präsident hat in Kroatien vor allem repräsentative Aufgaben, ist aber auch Oberbefehlshaber der Armee und vertritt das Land auf internationaler Ebene.

