Stichwahl in Rumänien wird wohl zwischen rechtem Hardliner und sozialdemokratischem Premier ausgetragen

Bukarest: Bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien zeichnet sich nun doch überraschend ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Nach Auszählung der meisten Stimmen liegen der pro-russiche Kandidat Georgescu und der sozialdemokratische Ministerpräsident Ciolacu nahezu gleich auf. Georgescu liegt mit etwas mehr als 22 Prozent knapp in Führung. Die Entscheidung fällt nun voraussichtlich in der Stichwahl am 8. Dezember.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 01:00 Uhr