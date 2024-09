Steuereinnahmen von Bund und Ländern steigen im August deutlich

Berlin: Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im August wieder deutlich gestiegen. Das Bundesfinanzministerium verzeichnete im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 5,3 Prozent auf knapp 62 Milliarden Euro.Im Juli waren die Einnahmen um fast acht Prozent eingebrochen. Wegen der Wirtschaftsschwäche sind die Steuereinnahmen in diesem Jahr sehr schwankungsanfällig. In den ersten acht Monaten gab es einen Zuwachs von 2,3 Prozent. Die Einnahmen von Bund und Ländern summierten sich dabei auf knapp 540 Milliarden Euro. Für das gesamte Jahr rechnen Experten mit einem Anstieg der Steuereinnahmen von gut vier Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2024 16:00 Uhr