Steuereinnahmen von Bund und Länder steigen überraschend stark

Berlin: Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im vergangenen Jahr trotz Rezession deutlich gestiegen. Wie eine Vorab-Information aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums zeigt, verzeichneten die Steuerbehörden im Vergleich zu 2023 ein Plus von 3,8 Prozent. Insgesamt wuchsen die Einnahmen damit auf rund 861 Milliarden Euro. Im Dezember gab es demnach die größten Anstiege bei der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge, der Mehrwertsteuer sowie auch der Lohn- und Einkommensteuer. Die Körperschaftsteuer, die Unternehmen zahlen, lag dagegen unter dem Aufkommen aus dem Vorjahresmonat. Von einer konjunkturellen Entspannung könne angesichts der Zahlen aber weiterhin keine Rede sein, so der Bericht. Die deutsche Wirtschaft befände sich nach wie vor in einer Stagnation, hieß es. Das komplette Papier soll heute im Laufe des Tages veröffentlicht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 01:00 Uhr