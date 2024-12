Sternsingeraktion ist in Paderborn eröffnet worden

Paderborn: Im Dom der nordrhein-westfälischen Stadt ist am Vormittag die bundesweite Aktion Dreikönigssingen eröffnet worden. An dem Gottesdienst nahmen etwa 1.500 Sternsinger teil. Ab heute ziehen Jungen und Mädchen als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinderprojekte. Am 6. Januar empfängt Bundespräsident Steinmeier traditionell einige Sternsinger in Berlin. - Das Dreikönigssingen findet heuer zum 67. Mal statt. Träger des Projekts sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend.

