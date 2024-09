Sternsinger in Bayern haben 13,2 Millionen Euro gesammelt

München: Die Sternsinger in Bayern haben rund um den Dreikönigstag im vergangenen Januar mehr als 13 Millionen Euro gesammelt. Insgesamt waren in fast 4.000 Gemeinden im Freistaat Sternsinger-Gruppen unterwegs. Weil so viele Gemeinden beteiligt waren, konnte die Gesamtsumme auch erst jetzt ermittelt werden. Deutschlandweit wurden insgesamt 46 Millionen Euro gesammelt.Seit dem Start 1959 kamen beim Dreikönigssingen insgesamt fast 1,4 Milliarden Euro in ganz Deutschland zusammen.

