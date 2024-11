Sternschnuppen des Leoniden-Stroms erreichen Höhepunkt am Sonntag

Berlin: In den kommenden Tagen werden am Himmel viele Sternschnuppen zu sehen sein. Höhepunkt der Leoniden wird der Sonntagmorgen sein. Experten rechnen damit, dass dann etwa zehn Sternschnuppen pro Stunde beobachtet werden können, also weniger als bei den Perseiden im August. Wegen des hellen Mondlichts sind die Lichterscheinungen weniger deutlich als sonst. Außerdem sind für viele Teile Deutschlands Wolken vorhergesagt. Am besten sind die Chancen auf Sternschnuppen südlich der Donau, im Alpenvorland und in den Alpen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 14:00 Uhr