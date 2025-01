Stephen King wegen Bränden für Oscar-Absage

Los Angeles: Der US-Erfolgsschriftsteller Stephen King ist dafür, die heurige Oscar-Verleihung abzusagen. Mit Blick auf die Brände in Kalifornien mit bisher 27 Toten schrieb der Bestsellerautor auf der Online-Plattform "Bluesky", er verstehe, dass die begehrten Filmpreise eine Feier des Lebens seien und -Zitat - "die Show weitergehen muss". Für ihn fühle es sich aber an, als würde Nero Geige spielen, während Rom brennt. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences will die Oscars bisher wie geplant am 2. März in Hollywood verleihen. Die Nominierungen wurden wegen der Brände verschoben - von gestern auf Donnerstag kommender Woche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 09:00 Uhr