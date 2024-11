Stellvertreter von der Leyens werden in Brüssel angehört

Brüssel: In Brüssel finden heute die Anhörungen von sechs designierten Stellvertretern von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen statt. Sie müssen sich den Fragen der Abgeordneten des Europaparlaments stellen. Scharfe Kritik gibt es vor allem an dem Italiener Fitto; er gehört der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia von Regierungschefin Meloni an und soll in der neuen Kommission für die Vergabe der milliardenschweren Regionalfördergelder sowie für Reformen zuständig sein. Das Mitte-Links-Lager will das verhindern. Zweifel an der Eignung Fittos für diesen Schlüsselposten hat auch der grüne EU-Abgeordnete Freund. Im BR-Interview sagte Freund, Fitto habe acht Jahre im EU-Parlament gesessen, aber kein einziges Mal für den Rechtsstaat, für Demokratie oder für positive Reformen gestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 08:00 Uhr