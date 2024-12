Stellenabbau bei Airbus trifft auch Bayern

Taufkirchen: Das Unternehmen Airbus will in seinem Geschäftsbereich Defence and Space auch in Bayern Stellen abbauen. Der zuständige Gesamtbetriebsratsvorsitzende Pretzl sagte dem BR, dass knapp 380 Stellen im Freistaat wegfallen werden. Am stärksten ist der Standort Ottobrunn betroffen: Von derzeit 2.200 Arbeitsplätzen sollen 244 gestrichen werden. In Manching, dem größten Airbus-Standort in Bayern, sollen 135 Stellen wegfallen. Weltweit will das Unternehmen rund 2.000 Arbeitsplätze innerhalb von zwei Jahren abbauen. Das militärische Luftfahrtgeschäft läuft zwar gut für das Unternehmen, allerdings schwächelt die Raumfahrtbranche.

