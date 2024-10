Steinmeier würdigt zum Erntedankfest Arbeit der Landwirte

Kelkheim: Anlässlich des Erntedankfests hat Bundespräsident Steinmeier betont, wie wichtig die Arbeit der Landwirte ist. Dass die Regale in unseren Supermärkten jeden Tag gefüllt sind, sei nicht selbstverständlich, sagte Steinmeier nach einem ökumenischen Erntedankgottesdienst in Kelkheim im Taunus. Ohne die Arbeit Zehntausender Menschen, die bei Wind und Wetter rausgingen und oft auf Freizeit oder Urlaub verzichten müssten, sei dies nicht möglich, so Steinmeier. Gleichzeitig mache es aber besonders den Landwirten zu schaffen, dass die Klimaveränderungen Dürre und Hochwasser dicht aufeinander folgen ließen.

