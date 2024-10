Steinmeier würdigt DGB zum 75-jährigen Bestehen

Berlin: Bundespräsident Steinmeiner hat den Deutschen Gewerkschaftsbund zum 75-jährigen Bestehen gewürdigt. Bei seiner Rede auf der Jubiläumsveranstaltung in Berlin wandte sich Steinmeier direkt an die anwesenden Gewerkschafter und forderte sie auf, weiter für soziale Gerechtigkeit zu streiten, aber auch zugleich eine Stimme der Zuversicht zu sein. Der DGB solle dafür stehen, dass Veränderung nicht zwangsläufig Bedrohung und Verlust bedeute. Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Scholz dem DGB per Videobotschaft gratuliert und auf die Errungenschaften der Gewerkschaften hingewiesen: namentlich die Fünf-Tage-Woche und den Acht-Stunden Tag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 12:00 Uhr