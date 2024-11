Steinmeier will sich Neuwahlen nicht in den Weg stellen

Berlin: Bundespräsident Steinmeiner hat erkennen lassen, dass er sich Neuwahlen nicht in den Weg stellen wird. Steinmeier erklärte in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue, Deutschland brauche eine stabile, handlungsfähige Regierung. Er erwarte von allen Verantwortlichen, dass sie - so wörtlich - der Größe der Herausforderungen gerecht werden. Der Bundespräsident fügte hinzu: "Es ist jetzt nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel." Er bestätigte, dass Justizminister Buschmann und Bildungsministerin Stark-Watzinger - beide FDP - um ihre Entlassung gebeten haben. Steinmeier sprach von einer "politischen Krise", die man hinter sich lassen werde.

