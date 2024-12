Steinmeier warnt vor Sparzwängen im Sozialbereich

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat vor Sparzwängen im Sozialbereich gewarnt. Beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Freien Wohlfahrtspflege sagte er, wenn sich ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt oder abgehängt fühlten, wendeten sie sich vom Staat und der Demokratie ab. Das gelte auch für ältere Menschen ohne Pflege oder jüngere Menschen mit Beeinträchtigung, die auf sich gestellt seien. In Zeiten von Sparzwängen sei es wichtig, daran zu erinnern, so Steinmeier. Er dankte den vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfern, die sich in der Wohlfahrtspflege engagieren. Zugleich warb er erneut für eine Pflichtzeit für junge Menschen. Laut Steinmeier ist das ein guter Weg, um das Miteinander zu verbessern.

