Steinmeier warnt in Oradour vor Hass und Nationalismus

Oradour-sur-Glane: Bei einem Besuch in Frankreich hat Bundespräsident Steinmeier vor den Folgen des Nationalismus gewarnt. Mit Blick auf die Wahlen in Europa sagte das Staatsoberhaupt, man dürfe nie vergessen, was Nationalismus und Hass in Europa angerichtet haben. Steinmeier hatte gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron an das Kriegsverbrechen der SS in dem Ort Oradour erinnert. Vor 80 Jahren war das Dorf von deutschen Soldaten niedergebrannt worden, 643 Menschen wurden auf grausame Weise getötet.

