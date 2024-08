Steinmeier und Duda gedenken Warschauer Aufstand vor 80 Jahren

Warschau: Bundespräsident Steinmeier und Polens Präsident Duda haben bei einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung an den Warschauer Aufstand vor 80 Jahren erinnert. Steinmeier wandte sich dabei direkt an die Überlebenden und bat sie um Vergebung. Der Aufstand gehöre zu den heldenhaftesten Kapiteln der polnischen Geschichte, so der Bundespräsident. Duda würdigte den Widerstand gegen die deutschen Besatzer als moralische Grundlage für die Unabhängigkeit, die Polen erst 1989 wiedererlangt hat. Am Vormittag legten Steinmeier und Duda gemeinsam einen Kranz am Denkmal für die Opfer des Wola-Massakers nieder. In diesem Warschauer Stadtteil wurden Anfang August 1944 mehrere zehntausend polnische Zivilisten von den deutschen Besatzern getötet.

