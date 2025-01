Steinmeier trauert mit Angehörigen der Opfer in Magdeburg

Magdeburg: Wie konnte es zu dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kommen - und wie kann man so was künftig verhindern? Darüber hat der Innenausschuss des Bundestags beraten. Dabei wurde bestätigt, dass der spätere Attentäter den deutschen Sicherheitsbehörden über Jahre hinweg bekannt war. Es gab mehr als 100 aktenkundige Vorfälle. Am Abend hat Bundespräsident Steinmeier in Magdeburg einen Kranz niedergelegt und den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgesprochen. Er sagte, dieser 20. Dezember vergangenen Jahres werde für immer ein tiefer Einschnitt in der Geschichte der Stadt bleiben. Für immer werde unterschieden werden zwischen einem Davor und Danach. Bei dem Anschlag waren sechs Menschen getötet und fast 300 verletzt worden.

