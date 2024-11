Steinmeier sagt Reise wegen politischer Krise in Berlin ab

Berlin: Wegen der aktuellen politischen Krise in Berlin hat Bundespräsident Steinmeier einen geplanten Besuch in Saudi-Arabien abgesagt. Das Präsidialamt bestätigte einen entsprechenden Pressebericht. Wie aus seinem Büro verlautete, führt der Bundespräsident derzeit Gespräche mit Regierung und Opposition über vorgezogene Neuwahlen. Bundeskanzler Scholz lehnt es ab - wie von der Union gefordert - bereits am Mittwoch die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen.

