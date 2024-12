Steinmeier ruft Bürger auf, Krisen mit Gemeinsinn und Ideenreichtum zu begegnen

Berlin: Bundespräsident Steinmeier ruft die Bürger in seiner Weihnachtsansprache dazu auf, trotz der Krisen und Probleme den Mut nicht zu verlieren. In seiner vorab veröffentlichten Rede erinnerte er daran, dass die Menschen im Land bereits in der Vergangenheit zahlreiche Aufgaben gemeinsam gemeistert haben - mit Gemeinsinn und Tatkraft, Ideenreichtum und Fleiß. Steinmeier ging auch kurz auf das Auseinanderbrechen der Bundesregierung und die bevorstehende vorgezogene Neuwahl ein. Das sei nicht "das Ende der Welt", so der Bundespräsident wörtlich, sondern ein Fall, für den das Grundgesetz Vorsorge getroffen habe. Wegen des Anschlags von Magdeburg wurde die Weihnachtsansprache kurzfristig geändert. Steinmeier wendet sich darin nun direkt an die Angehörigen der Opfer und spricht ihnen das Mitgefühl des ganzen Landes aus. Das Erste sendet die Weihnachtsansprache Steinmeiers morgen Abend nach der Tagesschau.

