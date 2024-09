Steinmeier ruft bei Migrationsverhandlungen zu Kompromissen auf

Berlin: Vor den möglicherweise entscheidenden Beratungen zur Migrationspolitik kommende Woche hat Bundespräsident Steinmeier alle Beteiligten zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. Er verfolge die andauernden Migrationsgespräche mit der Erwartung einer Verständigung zwischen Regierung und größter Oppositionspartei, sagte das Staatsoberhaupt. Es bedürfe einer gesamtstaatlichen Anstrengung – über Parteigrenzen und staatliche Ebenen hinweg. Am Dienstag kommen in Berlin erneut Vertreter der Bundesregierung, der Länder sowie der Unionsparteien zu Beratungen über das Vorgehen in der Migrationspolitik zusammen.

