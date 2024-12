Steinmeier hofft auf gesellschaftlichen Zusammenhalt

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Gesellschaft in Deutschland nach dem Anschlag von Magdeburg zum Zusammenhalt aufgerufen. Man dürfe sich nicht auseinandertreiben lassen, sagte Steinmeier in seiner vorab veröffentlichten Weihnachtsansprache. Hass und Gewalt dürften nicht das letzte Wort haben. Viele Menschen seien aufgewühlt und verunsichert, hätten vielleicht auch Angst, so Steinmeier. All diese Gefühle seien verständlich. Aber sie dürften uns nicht beherrschen und lähmen. Zum Anschlag in Magdeburg mit 5 Toten und mehr als 200 Verletzten wollen Bundeskriminalamt und Bundesinnenministerium bis zur Sondersitzung des Innenausschusses am kommenden Montag eine Fallchronologie zum Täter vorlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 14:00 Uhr