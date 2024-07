Steinmeier hat neues Potsdamer Synagogenzentrum eröffnet

Potsdam: Die neue Synagoge der Stadt ist mit Bekenntnissen zum jüdischen Leben und Aufrufen gegen Antisemitismus eingeweiht worden. Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Festansprache, es sei ein großes Glück, dass nach dem NS-Menschheitsverbrechen der Schoah wieder jüdisches Leben in Deutschland aufblühe. Zugleich bezeichnete er es als unerträglich, dass Jüdinnen und Juden wieder Angst vor Hass, Gewalt und Ausschreitungen hätten. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster, forderte in seiner Ansprache, dem - so wörtlich "alten Hass im neuen mehrheitsfähigen Gewand" entschieden entgegenzutreten. Mit Potsdam hat nun wieder jede Landeshauptstadt in Deutschland ein jüdisches Gotteshaus.

