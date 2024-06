Steinmeier hält Gespräche über Corona-Zeit für notwendig

Weiden in der Oberpfalz: Bundespräsident Steinmeier will die Nachwirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesellschaft besprechen. Im BR-Interview sagte er, in der Corona-Zeit sei auch der politische Dialog abgebrochen. Und danach habe es auch keine Zeit der Entspannung gegeben, es seien gleich neue Herausforderungen aufgetreten. Die Demokratie ist laut Steinmeier durch diese Entwicklungen stark unter Druck geraten. Vor allem Lokalpolitiker müssten Anfeindungen und Hass aushalten. Deswegen sieht er umso mehr die Notwendigkeit zum Gespräch. Er selbst sucht von heute an in Weiden den Kontakt mit Bürgern. Steinmeier verlegt offiziell seinen Amtssitz für drei Tage in die Oberpfalz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 09:00 Uhr