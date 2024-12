Steinmeier gibt Entscheidung über Auflösung des Bundestags bekannt

Berlin: Bundespräsident Steinmeier gibt demnächst seine Entscheidung zur Auflösung des Bundestags und zur Neuwahl bekannt. Am Vormittag will Steinmeier in seinem Amtssitz vor die Presse treten. Es wird erwartet, dass er der Bitte von Bundeskanzler Scholz folgt, das Parlament aufzulösen. So gut wie sicher ist auch, dass Steinmeier den 23. Februar als Wahltermin verkünden wird. Auf diesen Tag hatten sich die Fraktionsspitzen von SPD und Union geeinigt. Scholz hatte am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt, nachdem im November die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP nach rund drei Jahren zerbrochen war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 10:00 Uhr